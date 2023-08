Sette Case Automobilistiche si uniscono per creare una rete di ricarica ad alta potenza leader in tutto il Nord America: Bmw Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-benz group e Stellantis nv daranno vita a una nuova joint venture di reti di ricarica senza precedenti che amplierà in modo significativo l’accesso alla ricarica ad alta potenza in Nord America.

Fonte: Serena Cappelletti