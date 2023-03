Tg di Virgilio Motori: quali sono le auto preferite dalla donne

Le vetture più acquistate dalle donne, questo il nostro argomenti di apertura di oggi. Le donne scommettono sull’ibrido, una scelta green che guarda al futuro, Chi vince la classifica delle auto usate preferite dalle donne? La vettura più acquistata è Fiat Panda, seguita da Nissan Qashqai, Ford Puma, Peugeot 3008 e Citroën C3. Si tratta di soluzioni eterogenee, che per dimensioni soddisfano le esigenze di chi vive in città ma anche di chi usa l’auto per giornate fuori porta.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, BrumBrum, il primo e-commerce italiano di auto usate, ha stilato la classifica delle auto preferite dal pubblico femminile. Le city car perdono terreno rispetto alle più voluminose crossover e c’è una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale grazie all’alimentazione ibrida, che cresce di 18 punti percentuali dall’11% al 29%.

Scelte simili per il pubblico maschile: scende di una posizione la Citroën C3, per lasciare spazio nella top 5 a Opel Corsa.

In questa puntata del Tg si parla anche della nuova Volkswagen Id.3 Due icone si uniscono in festa …60 anni di Mclaren celebrati con Lego Lamborghini in musica Suzuki e il Toro 10 anni insieme Mini Cooper cabrio elettrica e Bridgestone impegnata come sempre sulla sicurezza.