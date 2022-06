Tg di Virgilio Motori, incentivi e novità di prodotto: il connubio vincente

Virgilio motori di questa settimana parte dal Mise, il ministero dello sviluppo economico. Argomento: ovviamente gli incentivi auto. Aniasa presenta un esposto all’antitrust per l’esclusione delle flotte aziendali e del noleggio. Un esposto all’autorità garante della concorrenza e del mercato. Al centro dell’esposto gli effetti discriminatori generati dalla normativa che esclude dalla platea dei beneficiari le aziende.

Auspicando una rapida ripresa del settore automotive, fiduciosi sulle misure del governo siamo andati in prima persona al MISE per vedere la situazione e conoscere le novità per il settore automotive. Incentivi in primo piano: la politica di continui stop&go di questo periodo sta disorientando i potenziali beneficiari che comunque non reputano i bonus sufficienti per i nuovi

acquisti verso la svolta elettrica.

Due chiacchiere con il viceministro Gilberto Pichetto Fratin erano d’obbligo. Questo uno degli argomenti. Non mancano anche questa settimana le novità di prodotto: da Peugeot 408 a Bmw m3 touring , da Mercedes-amg alla mini del futuro.