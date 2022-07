Tg di Virgilio Motori: immatricolazioni ancora in calo, il punto

Tempo di notizie per il tg di questa settimana, esce il comunicato UNRAE sulle immatricolazioni: a giugno mercato ancora in calo (-15%). Nel primo semestre, “buco” di 200 mila vetture. A rilento gli incentivi per le elettriche, urge allargare la platea ad aziende e società di noleggio.

Noi di Virgilio Motori siamo andati al Mise il ministero dello sviluppo economico per capire meglio lo scenario futuro che si prospetta nel settore. L’intervista esclusive con il viceministro Gilberto Pichetto Fratin sul nostro sito.

Immatricolazioni, ma non solo, vediamo come sempre nel nostro sommario le altre novità : jaguar: life with my i-pace- nissan elettrizza stoccolma con l’ariya e la nuovissima qashqai con i primi test drive e-power – mercedes-benz e i successi dell’automobilismo in francia dal 1894 – nasce ford fleet management – rav4 hybrid a gpl ed infine le stelle dello sport pedalano con suzuki! e’ tempo di suzuki bike day.