SIOS22 Winter Edition e le startupper del settore della mobilità

Nel tg di questa settimana parleremo di StartupItalia. Torna in presenza l’evento più importante dell’anno: SIOS22 Winter Edition in collaborazione con Università Bocconi. Per la prima volta in due giornate di evento, il 12 e 13 dicembre, saremo sul palco dell’Aula Magna insieme a startupper, imprenditori, CEO, sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo.

Reloaded è il tema portante dell’anno 2022: è tempo di riavviare il nostro sistema operativo e ripartire .Un’edizione vista con gli occhi di chi guarda lontano, puntando sulla sostenibilità, sulla trasformazione energetica e sul fenomeno dell’innovazione distribuita che attraversa l’intero pianeta e che trova spunti importanti anche in Italia. Telepass, Trenitalia, Enel sono alcune aziende protagoniste di questa edizione. E in tema di novità automotive: Audi, Mercedes, Lexus, Cupra e Nissan in evidenza.