Riparte la stagione motociclistica con il Motor Bike Expo 

Prima notizia di oggi nel nostro Tg riguarda le due ruote. Riparte motor bike expo: a Verona è già conto alla rovescia.

15ª edizione per la kermesse internazionale dedicata alle due ruote. L’appuntamento è fissato da venerdì 27 a domenica 29 gennaio quando la passione e l’adrenalina si incontreranno in un’esplosione di colori, suoni ed emozioni per un perfetto “shakedown” della stagione motociclistica in arrivo.

Dalle due alle quattro ruote. di cosa parliamo ancora oggi? In ordine: – testing 4×4 Skoda in esplorazione in Svezia – design unico per i nuovi eroi elettrici di cupra – e jaguar land rover si unisce a Bnp Paribas per nuovi servizi di finanziamento per la mobilità – e due novità di prodotto in casa Toyota e in casa Peugeot.