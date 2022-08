Prime partenze: regole e consigli per viaggi sicuri

Sicurezza per le vacanze estive, che coinvolgono milioni di persone e famiglie in movimento sul territorio italiano. Prima della partenza tanto attesa o prima di mettersi in viaggio anche solo per percorrere brevi percorsi durante un weekend, è sempre molto importante prestare attenzione alla corretta manutenzione della propria auto.

Regola base prima di mettersi in viaggio: consultare le guide con normative, consigli per le partenze in auto ma anche le verifiche tecniche da fare al veicolo, i documenti necessari e tanto altro.