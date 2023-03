Mobilità e futuro, è scontro con l’UE: ”Non c’è solo l’elettrico”

L’esigenza di avere una visione realistica dei cambiamenti in atto, privilegiando la neutralità tecnologica, le eccellenze industriali e l’indipendenza energetica.

Verso un mondo più “green”, ma con trasparenza e buon senso Un saluto da Pierluigi Bonora, Giornalista e promotore di FORUMAutoMotive.

Ai lavori hanno partecipato in presenza, il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto –Fratin, Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto –Michele Crisci, Presidente di Unrae- Italo Folonari, Vicepresidente di Aniasa – Flavio Merigo, Presidente di Assogasmetano.

”Siamo convinti – ha dichiarato a Virgilio Motori il Ministro Pichetto-Fratin – che l’autostrada per il futuro della mobilità sia l’elettrico, ma diciamo no al 2035 come data fissa per lo stop a tutti i motori termici, senza alternative. Un’alternativa allo stop è considerare anche l’utilizzo di biocarburanti, e-Fuel e anche dell’idrogeno a quella data”