Milano Monza Motor Show 2022, il mondo dei motori prova il rilancio

È appena terminata la 2ª edizione di MIMO Milano Monza Motor show in piazza Duomo. Iniziata con il taglio del nastro inaugurale al quale hanno partecipato, insieme ad Andrea Levy, Presidente di MIMO, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, Assessore regionale per l’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Geronimo La Russa, Presidente ACI Milano, Giuseppe Redaelli, Presidente Autodromo Nazionale di Monza, Dario Allevi, Sindaco di Monza.

Il pubblico ha potuto vedere i modelli esposti nel centro della città con accesso libero e orario prolungato fino alle 23. Tante le protagoniste: Suzuki, Hyundai, Kia, tutto il gruppo Stellantis, Mercedes e il mondo delle due ruote, tutti in passerella con le loro novità.

Abbiamo intervistato il Presidente di MIMO Andrea Levy: “Ringrazio tutti i brand automobilistici e motociclistici che hanno creduto in MIMO e hanno creduto nell’idea di unire le forze per sostenere e rilanciare il sistema automobilistico, proponendo gli ultimi modelli dotati delle più moderne tecnologie che garantiscono sicurezza e sostenibilità. La 2ª edizione di MIMO è stata resa possibile grazie al contributo di Regione Lombardia e al sostegno dei Comuni di Milano e Monza, di ACI, ACI Milano e tutte le forze dell’ordine che ci hanno permesso e ci permetteranno di organizzare le nostre sfilate e le esibizioni dinamiche. Tutti insieme abbiamo organizzato una festa per gli appassionati e per il pubblico. Buona visione dal MIMO”.