Mercato automotive in rialzo nel primo trimestre ma è ancora tutto in salita

Mercato auto: a marzo forte balzo in avanti del +40,8% ma il primo trimestre resta sotto del 20,6% rispetto al 2019.

Con l’ultima ratifica del consiglio europeo sul divieto di vendita di auto nuove con motori endotermici dal 2035, tranne quelle alimentate a carburanti sintetici (e-fuels), Michele Crisci, presidente dell’Unrae, che rappresenta in Italia le case automobilistiche estere, auspica che sia concluso il clima di confusione che ha accompagnato il dibattito su questo tema. ”Se non si recupera il gap con i major markets per le auto con la spina” ha dichiarato ” la nostra industria rischia moltissimo e il nostro mercato rischia invece il declassamento”.

Vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane e intanto parliamo di Cupra UrbanRebel Concept, EQE Suv, Ds Performance, Bmw e Lancia.