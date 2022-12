Tg di Virgilio Motori: mercato auto positivo e Supercar in evidenza

Il Tg di Virgilio Motori di questa settimana inizia con la notizia del mercato dell’auto: è al suo quarto segno positivo consecutivo, per effetto soprattutto di un confronto con novembre 2021 che era stato davvero depresso nei volumi e della recente inclusione del noleggio tra i beneficiari degli ecobonus statali.

I fattori di instabilità e di incertezza legati alle supply chain, all’inflazione e ai costi energetici non sono ancora superati e si prolungheranno probabilmente per tutto il 2023 ma l’anno in corso si appresta a chiudere con volumi di vendita poco sopra 1 milione e 300mila autovetture.

Ulteriore frenata del mercato rispetto al 2021 per quanto riguarda la domanda dei privati, lascia irrisolti diversi nodi strategici per la transizione ecologica. Un anno che si conclude comunque con un trend di crescita positivo. Mercato dell’auto ma non solo. Protagoniste in questo Tg le supercar: dalla Morgan con Orlebar Brown con la Super3, ad Huracan Nasce la ribelle Huracan Sterrato, dalla Thunderball alla Ferrari Vision GT.