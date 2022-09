Mercato auto: ad agosto torna in terreno positivo

Dopo 13 mesi di cali consecutivi, ad agosto il mercato dell’auto torna in terreno positivo e con 71.190 nuove immatricolazioni incassa una crescita del 9,9% nel confronto con agosto 2021 che però, nota l’UNRAE, con 64.767 unità aveva registrato un crollo di oltre il 27%.

Dopo il varo del DPCM del 4 agosto scorso, il Presidente dell’UNRAE Michele Crisci ribadisce – auspichiamo la massima accelerazione delle procedure previste per la piena operatività del provvedimento, visto l’approssimarsi della scadenza del 31 dicembre quale termine ultimo per godere del beneficio”.

“La velocizzazione dell’iter – sottolinea ancora – consentirebbe inoltre la rapida applicazione di un’altra significativa misura relativa al 2022, anch’essa contenuta nel DPCM, che prevede contributi per l’installazione di ricariche domestiche per i veicoli elettrici”.

Sempre in tema di incentivi, soddisfazione per l’inclusione di noleggi e flotte. L’allargamento della platea scongiura il mancato utilizzo dei fondi e sarà un acceleratore della transizione ecologica. Altre notizie: MotoGP a Misano; Historic Minardi Day; Audi in Formula1; Lexus RX; Mclaren Solus Gt; Bentley e Ferrari.