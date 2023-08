Il tg di questa settimana è dedicato in apertura a Lamborghini che va in scena alla 72esima edizione del Pebble Beach Concours d’elegance con Lanzador: la concept car che anticipa il futuro 4° modello elettrico esposta sul concept lawn per celebrare il 60° anniversario del brand. E poi parleremo di Jaguar, Nissan, Bmw, Suzuki, Cupra e Huracan.

Fonte: Serena Cappelletti Lamborghini chiude la Monterey Car Week con una presenza d'eccezione