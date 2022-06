La generazione Z si mette al volante e influenza la famiglia

Nascono nativi digitali, studiano e leggono online, sono molto creativi, flessibili e multitasking, e sono così vicini ai temi ambientali ed etici da fare della sostenibilità il loro stesso stile di vita. Ora la Gen Z sta crescendo e inizia ad affacciarsi al mercato dell’auto.

E’ stata realizzata una ricerca per individuare i trend sulla mobilità delineati attraverso gli occhi di questa promettente generazione, con un confronto rispetto alle altre fasce d’età. Approfondire il punto di vista di giovani interessati più all’autenticità e ai valori dei brand piuttosto che al marchio in sé diventa fondamentale per capire in anticipo quello che accadrà nei prossimi anni.