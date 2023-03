Jaguar Land Rover contro le fake news sull’auto elettrica

Il Tg di Virgilio Motori di oggi parte col parlare di mobilità elettrica e fake news: la mission di tante case automobilistiche.

Stiamo vivendo un momento storico in cui c’è molta confusione sulla transizione ecologica, sul passaggio dai motori termici a quelli elettrici, sull’impatto per le case automobilistiche, per i clienti e, più in generale, per l’ambiente, tanto da diventare uno dei temi più dibattuti da stampa e governo. in questo contesto Jaguar Land Rover vuole supportare il consumatore aiutandolo a trovare risposte ad alcuni dubbi e diffidenze. attraverso la pubblicazione: “sfatiamo le fake news sull’auto elettrica”: un documento chiave per diffondere la cultura della mobilità sostenibile e un percorso formativo per scuole, concessionarie ed i loro clienti, per stimolare un orientamento consapevole e di crescita culturale.

Questa la prima notizia. Ma parleremo anche della visione panoramica di Bmw, della Lambo in tutta la sua leggerezza lb744. Di Ferrari spider roma che inizia una nuova era e di Volvo cars che annuncia numeri di vendita importanti. E poi per finire Brabus a numero diciassette! Brabus ancora una volta eletto miglior marchio di tuning