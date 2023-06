Il Tg di Virgilio Motori: segno positivo per le immatricolazioni di maggio

Prosegue anche a maggio la crescita del mercato autovetture che, secondo i dati pubblicati dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha registrato un incremento +23,1% sul pari mese del 2022.

Come condiviso con il Ministro Matteo Salvini, si attende il riavvio del tavolo automotive per poter ridefinire la strategia di sostegno per una transizione ecologica efficace e sostenibile.

In questa puntata del Tg si parlerà anche della Nuova Range Rover Sport Sv, Hyundai Pony Coupé Concept, Ami for All, C5 Aircross Hybrid e dell’anteprima mondiale di nuova Touareg.