Il Tg di Virgilio Motori: vacanze sicure

Sono stati presentati a Roma i risultati della diciassettesima edizione dell’indagine “Vacanze Sicure”. Ad illustrare i dati raccolti il Direttore del Servizio Polizia Stradale Paolo Maria Pomponio e il Direttore di Assogomma Fabio Bertolotti.

L’indagine condotta sulla strada dagli agenti della Polstrada HA lo scopo di verificare lo stato delle gomme delle automobili e le loro possibili avarie ed irregolarità ovverossia la corretta omologazione, la corrispondenza dei parametri dimensionali e prestazionali riportati in carta di circolazione, l’eventuale presenza di tagli e/o danneggiamenti visibili ad occhio nudo, ecc.. Occhi puntati ovviamente sulla profondità del battistrada che per legge deve essere come minimo di 1,6 mm.

Questa la prima notizia del tg di questa settimana, ma parleremo anche di ecologia e prodotto con il focus su Kia, Citroen e Jaguar Land Rover.