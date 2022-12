Il Tg di Virgilio Motori: un bilancio di fine anno guardando al 2023

Cari amici cordiali saluti a tutti; ultimo Tg di questo 2022: un anno intenso e ricco di avvenimenti che si conclude con una lettera aperta diretta al nostro presidente del consiglio.

Lettera scritta da Unrae per un bilancio che vede nel 2022 il mercato dell’auto con 1,3 milioni di vetture segna il minimo storico degli ultimi 44 anni, il 2023 con un rialzo delle vendite previsto a 1,4 milioni sarà ancora vicino al minimo. i dati consuntivi e previsionali dell’automotive in Italia, illustrati in una conferenza stampa dall’Unrae, mostrano la crisi di un settore che per decenni è stato trainante per l’industria nazionale ma che ora mostra la corda. tanto che il presidente dell’Unrae Michele Crisci ha indirizzato all’On. Giorgia Meloni, presidente del consiglio, una lettera aperta con le proposte per velocizzare la riconversione industriale del settore ed evitare il declino e la perdita di migliaia di posti di lavoro.

Questa la prima notizia. Ma parleremo anche di Audi q8 e-tron, Peugeot Inception Concept, Nissan, Mercedes- Maybach, Cupra, Citroen e Bmw Motorrad.