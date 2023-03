Il Tg di Virgilio Motori: torna il Pink Motor Day

Torna il Pink Motor Day: l’evento dedicato alle donne nell’automotive nella sua seconda edizione. Per quest’anno si entrerà nel vivo del contributo femminile allo sviluppo del settore, seguendo quattro direttrici: inclusione, mobilità, integrazione fleet & travel. Appuntamento in presenza a Milano il 9 marzo 2023.

Nel Tg di Virgilio Motori si parlerà di nuova Corolla per Toyota. Nissan nei Pirenei. Ds e il processo di elettrificazione. Nuova Mazda2 e Suzuki in versione m’illumino di meno. Peugeot e Lamborghini in prima linea sull’asfalto e sulla neve.