Il Tg di Virgilio Motori: torna il Milano Monza Motor Show

A poco più di un mese dall’inizio di Mimo (Milano Monza Motor Show) comincia a delinearsi il programma di quella che dal 16 al 18 giugno 2023 sarà l’edizione più dinamica di sempre, un festival motoristico all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza che proporrà al pubblico test drive di tutti gli ultimi modelli proposti dai brand, sfilate, meeting di club multimarca, aree intrattenimento per ragazzi e bambini e zone di ristoro.

Dinamico e spettacolare sarà anche il taglio del nastro inaugurale che avrà luogo in autodromo venerdì 16 giugno alle 15.30, quando tutto il mondo Mimo 2023 si darà appuntamento in pista per la parata delle parate: “la Premiere Parade”.

In attesa di vivere insieme questo evento, iniziamo il Tg di Virgilio Motori di questa settimana come sempre partendo dalle notizie nel nostro sommario: Bmw serie5, Lamborghini Huracan Sterrato, Range Rover, Volvo Ex30 e il mito di Mehari.