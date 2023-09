Il Tg di Virgilio Motori: Salone di Monaco 2023, le novità

Dal 5 al 10 settembre 2023 è tornato il Salone di Monaco con numerose anteprime. Sempre stessa l’impostazione al IAA 2023 che vede una parte tradizionale con stand in fiera e una parte nel centro di Monaco di Baviera.

Un appuntamento per conoscere i nuovi modelli ma non solo IAA è anche il salone delle novità per quanto riguarda la mobilità. Vediamo insieme alcune delle novità del settore: dai brand tradizionali come Volkswagen, Renault- Opel- Bmw-Audi-Porsche- alle ultime nate soprattutto provenienti dalla Cina da Byd a Sokon fino ad atterrare nel mondo Tesla.