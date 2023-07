Il Tg di Virgilio Motori: monopattini in sharing, il futuro sostenibile

I monopattini da oggi sono condivisi per uno scopo anche sociale, grazie alla collaborazione nata per promuovere l’inclusione e il corretto parcheggio. Voi technology e ‘cooperativa detto fatto‘ hanno firmato un accordo per una fase sperimentale di collaborazione che prevede l’impiego temporaneo dei lavoratori della cooperativa sociale di tipo B.

L’obiettivo è quello di coinvolgere le attività delle cooperative sociali nell’ottimizzazione delle iniziative speciali di voi technology durante gli eventi milanesi a grande partecipazione di pubblico.

Il progetto sperimentale è stato implementato a Milano in occasione della settimana della moda uomo di giugno e del pride, ma mira a svilupparsi nei prossimi mesi per avere un impatto sempre più rilevante