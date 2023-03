Il TG di Virgilio Motori: le ultime news dal mondo delle auto

Un gruppo internazionale di sei relatori selezionati per discutere i costi ambientali, sociali e finanziari necessari a garantire una mobilità accessibile, sicura e sostenibile. I sei relatori, rappresentanti del mondo imprenditoriale, dei giovani, degli esperti del clima, della società civile, del lavoro e del dialogo sociale, condividono la stessa passione di preservare la libertà di mobilità per tutti, ma partendo da punti di vista differenti. “Tema dell’anno” 2023: in un mondo decarbonizzato, la mobilità sarà libera e accessibile solo a pochi fortunati? Questa la prima notizia le altre come sempre a partire dal nostro sommario saranno:

->Pink Motor day 2023 – i momenti salienti della seconda edizione del talk in rosa.

->Nissan e la sua evoluzione verso l’elettrificazione.

->DS automobiles firma l’esprit de voyage.

->Nuova Ford Puma, fra performance e innovazione.

->Si chiude la stagione winter per Lamborghini.

->Mercedes attraversa sei nazioni in tre giorni- milano -Oslo ad emissioni zero.