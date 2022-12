Il Tg di Virgilio Motori: le news dal mondo dell’automotive

Un tg pieno di auguri di buone feste per un anno che si sta per concludere difficile ed intenso per il settore automotive. Prima notizia di oggi: laboratorio Luiss osservatorio e il bilancio anno Unrae. L’osservatorio auto e mobilità di Luiss Business School ha presentato a Roma, nella sede di villa blanc, le sue attività, le linee di ricerca e la roadmap 2023.

La prima ricerca dell’osservatorio è stata accentrata sulle parole dell’innovazione nel settore automobilistico: co2, battery, safety, hybrid, ev, mobility sono i termini del glossario dell’innovazione più utilizzati nell’ultimo anno dalle case auto e dagli utenti, come emerge da un’ampia analisi su twitter. Nella stessa occasione, Unrae ha ripreso la consuetudine del tradizionale evento stampa di fine anno con la presentazione dei dati e delle prospettive di mercato.

Oltre a queste notizie Audi, Jaguar, Citroen, Peugeot, Cupra e Bosch protagoniste.