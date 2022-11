Il Tg di Virgilio Motori: grande successo per MilanoAutoClassica

MilanoAutoClassica ha chiuso con un grande successo di pubblico la sua dodicesima edizione, caratterizzata dall’esposizione di vetture classiche e moderne che fanno battere il cuore e sognare i visitatori.

La cerimonia si è svolta, come da tradizione, di fronte alle tre regine della manifestazione che quest’anno rendono tributo all’Ingegnere Mauro Forghieri, che con il suo talento ha animato il reparto corse di Maranello con prodotti straordinari come le tre indiscusse protagoniste della Formula Uno. La Ferrari 312 B3 “Spazzaneve, del 1973 che ha permesso a Niki Lauda e Jody Scheckter di vincere ben sette Titoli Mondiali tra Piloti e Costruttori; la Ferrari 312 T4, classe 1979, con al suo attivo i due titoli di Lauda nel 1975 e 1977 e quello sfiorato nel 1976 e la Ferrari 126 CK del 1980 che accompagnò Gilles Villeneuve al primo successo nel GP di Monaco, ripetendosi poi in Spagna.

