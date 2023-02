Il Tg di Virgilio Motori: focus sulle auto usate

Notizia di curiosità legata al settore automotive per iniziare il TG di questa settimana. Parleremo di auto usate. Secondo l’osservatorio Autoscout24 nel 2022 sono calati i passaggi di proprietà ma in compenso sono aumentati sensibilmente i prezzi delle auto usate in vendita (+20%).

Rinnovo parco circolante: sembra che siano in tanti pronti a sostituire le proprie vetture che hanno in media 12 anni con una di circa 6 anni. Cosa accadrà nel 2023 nel mercato delle auto usate? Il caro carburanti, le limitazioni alle auto “tradizionali” in alcune aree del paese, l’aumento dei costi delle auto usate, saranno un sicuro deterrente per i nuovi acquisti.

Partiamo da qui, con i piedi piantati a terra, ma pronti a sognare con le auto del futuro: – Audi Activesphere concept– ABT Cupra 2023- Bmw e il look di primavera-Hyundai a scuola di elettrico- Porsche 963 – Ds7 aparigiper la fashion week e Rolls-royce in evoluzione.