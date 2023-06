Il Tg di Virgilio Motori: Ferrari storica vittoria a Le Mans

Ferrari vince la 24 ore di Les Mans del centenario con la 499p portata al traguardo da Alessandro Pier Guidi, che ha condiviso con James Calado e Antonio Giovinazzi la vettura numero 51 nell’arco dei 342 giri completati sul tracciato francese.

Per la casa di Maranello si tratta di un risultato storico: al rientro nella top class, dopo mezzo secolo di assenza, la squadra Ferrari – AF Corse mette la firma sulla gara Endurance più famosa al mondo, che rappresenta il quarto round del Fia World Endurance Championship 2023.

Oltre alla vittoria Ferrari in questo Tg parleremo di Zity by Mobilize – Volkswagen a Stampalia – Michelin e le corse – Porsche e Mini in primo piano.