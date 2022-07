Il Tg di Virgilio Motori: doppio debutto nel tempio della velocità

A distanza di un anno dalla presentazione in anteprima mondiale del prototipo della Hypercar 9X8, PEUGEOT fa debuttare alla 6 Ore di Monza l’auto che segna il suo ritorno in una disciplina che l’ha vista più volte protagonista vincente nei decenni passati.

Un appuntamento importante in questo secondo week end di luglio che ha visto anche l’anteprima assoluta della nuova Peugeot 408, un modello inedito per il Leone e davvero rivoluzionario nel mercato. Ma non solo, protagoniste in questo TG anche Mercedes, Bentley, Michelin, Formentor e Lexus.