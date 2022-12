Il Tg di Virgilio Motori: cresce il noleggio a lungo termine

Continua a crescere l’interesse dei privati verso il noleggio di vetture a lungo termine, specialmente elettriche ed ibride. In queste settimane, anche grazie agli incentivi (seppur limitati al 50%), il settore del noleggio veicoli sta registrando una forte ripresa degli ordini di queste vetture, superiore del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Ottobre positivo per il mercato dell’auto in Europa (UE più Regno Unito e EFTA) e terzo mese consecutivo di recupero dei volumi delle immatricolazioni, che hanno segnato +14,1% .

Un conto ancora in rosso, come vedremo in questi giorni con il presidente dell’Unrae, Michele Crisci, che però ha delle buone prospettive di crescita per il 2023. Questa la prima notizia, ma parleremo anche di altro e nello specifico di: Suzuki e la tradizionale giornata nazionale degli alberi. Opel corsa e il suo intramontabile fascino – Volvo Cars membro di accelerating to zero coalition – Francesco Totti in ID.Buzz – Mazda Mx-5 – Milano Autoclassica e Lexus.