Il Tg di Virgilio Motori: al Salone dell’auto di Parigi si parla francese

il tg di questa settimana è dedicato a tutte le novità del salone di Parigi che si sta svolgendo in questi giorni. presenza forte dei gruppi di casa che la fanno da padrone, fronteggiando i marchi asiatici emergenti e qualche anteprima tedesca in attesa delle nuove normative anti emissioni euro 7 di fine ottobre al salone di Parigi si parla più che mai francese con il gruppo stellantis e quello renault più che mai elettrificato un salone che parla anche di tanti assenti mancano dal gruppo volkswagen a toyota e molti molti altri il salone iniziato lunedi 17 chiudera’ i battenti il 23 ottobre ma vediamo le protagoniste del salone: dal gruppo stellantis jeep – peugeot e ds in prima fila per renault alpine e dacia con grandi novità e poi mercedes in anteprima e il gran debutto di fisker