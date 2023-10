Il Tg di Virgilio Motori: il caro benzina preoccupa gli italiani

Iniziamo il Tg di Virgilio Motori con un argomento che tocca proprio tutti…il caro benzina! Più di otto italiani su dieci preoccupati dall’aumento dei costi, ma in realtà solo un quarto ha già cambiato le proprie abitudini alla guida.

Per risparmiare si scelgono self service e stazioni di rifornimento più economiche, un piccolo trucco poco gratificante. Per gli italiani, governo e compagnie petrolifere sono i principali responsabili dei rincari ma tanto alla fine a pagare di tasca sono sempre loro…siamo sempre noi. Questa la prima notizia, le altre che introduciamo con il nostro sommario riguardano : Suzuki, Volvo, Nissan, Renault, Volkswagen e Ds.