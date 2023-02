Il Festival Sanremo che anche quest’anno sceglie Suzuki

Apriamo il tg con l’ultimo aggiornamento stampa dall’Unrae -l’unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri relativo al mercato auto di gennaio 2023.

Avvio promettente del nuovo anno per il mercato dell’auto, che chiude il mese di gennaio con 128.301 immatricolazioni, in crescita del 19% rispetto a 107.853 unità registrate a gennaio 2022 (che a sua volta aveva chiuso con una perdita di circa il 20%). le previsioni di unrae per l’intero anno rimangono però prudenti e confermano la stima, già indicata nei mesi scorsi, di 1,4 milioni di immatricolazioni, quindi con una leggera crescita del 6,3% sul 2022 pari a 83.000 veicoli in più.

“I decreti del mase vanno sicuramente nella direzione giusta per la transizione verso una mobilità sostenibile, che però ha bisogno di provvedimenti mirati anche alla ripresa del mercato, cominciando dall’inclusione tra i beneficiari di tutte le persone giuridiche senza alcuna esclusione e con bonus interi anziché dimezzati e dall’eliminazione delle soglie del price cap per le auto elettriche o, al massimo, prevedendo una soglia unica a 50 mila euro” , Questa la dichiarazione del presidente Michele Crisci.