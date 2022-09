Il divertimento del Mondiale MotoE in pista a Misano

Prima puntata di settembre del Tg di Virgilio Motori dedicata alle due ruote: MotoE, è una classe di moto da corsa elettriche che gareggiano nel motomondiale.

La prima stagione della classe elettrica del motomondiale si è disputata nel 2019, accompagnando la motogp in quattro appuntamenti europei, per un totale di sei gare. Quella del 2022 è la quarta edizione della MotoE world cup che si disputa su dodici gare su sei circuiti europei (jerez, le mans, mugello, assen, spielberg e misano). E proprio questo week-end sul circuito della Riviera Romagnola è in programma un nuovo appuntamento di queste divertenti corse.

In questo tg parleremo anche di ktm, vent, husqvarna, eicma, mv augusta, e la nuova mobilità urbana.