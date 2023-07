In un anno il 33% dei furti vede l’impiego di dispositivi hi-tech in grado di violare auto e suv in soli 30 secondi. Quando avvengono i furti? Quasi sempre di notte, durante i giorni lavorativi della settimana. Le auto e i suv più rubati? Panda e Qashqai in vetta alle preferenze. E poi Fiat cambia il mondo da bianco e nero a colori. Nuova Bmw M2, Glc coupé per Mercedes, Volvo, la sostenibilità e il mare, Range Rover Evoque e Volkswagen ID.7.

Fonte: Serena Cappelletti Le auto più rubate in Italia