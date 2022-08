Furti d’auto: in Italia oltre 100mila veicoli in un anno

Numeri importanti in questo fine agosto riguardo le auto e i furti. Tornano a crescere in Italia e si supera la soglia dei 104.000 veicoli sottratti in un anno.

Dopo il calo del 2020, il reato più odiato dagli automobilisti è di nuovo in ascesa. La crescita del fenomeno ha riguardato in particolare le categorie vetture/SUV e moto/scooter e ha invece risparmiato mezzi pesanti e furgoni. Una crescita, seppur leggera, che testimonia come le organizzazioni malavitose, superate le difficoltà contestuali dei mesi di blocco, siano tornate a puntare con forza su questo redditizio business.

Questa la prima di tante curiosità che in questo Tg vedranno protagonista: AUDI A8 Ibrida Plig-in per Confindustria- Mercedes AMG-SL e GT 63 S e-performance – Lexus RZ e la nuova Renault Austral.