L’evoluzione plug di Automotive.Lab: panoramica sulla transizione elettrica

Educazione, cultura e conoscenza diretta del mondo nuovo, quella della mobilità elettrificata. L’evoluzione plug di Automotive.Lab, l’evento del Gruppo Amodei organizzato dal magazine AUTO per la prima volta fisicamente a Milano CityLife dopo le precedenti edizioni virtuali, ha offerto un panorama completo dell’attuale situazione relativamente alla nuova mobilità nella sua transizione verso le zero emissioni.

Così, mentre nella Piazza Tre Torri del polo commerciale milanese sono state esposte sei vetture (Ford E-Transit, Microlino, BYD Atto 3, Kia EV6, Xev Yoyo, Nissan X-Trail e-POWER e lo scooter elettrico BMW CE 04) e nell’area test drive i visitatori hanno potuto testare alcuni di questi veicoli, il convegno “Mobilità elettrica, oggi per domani” ha definito il quadro di un’evoluzione in corso, non semplice, con tanti problemi ma che ha una direzione chiara. Tanti gli interventi ,eccone una sintesi nel nostro Tg.