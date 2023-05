Automotive Dealer Day, tanti i protagonisti per un unico tema: “Mobility Leaders”

L’appuntamento con Automotive Dealer Day, giunto alla sua ventunesima edizione, è andato in scena a Veronafiere dal 16 al 18 maggio 2023 e si è aperto con il tema “Mobility Leaders”, che ha dato anche il titolo all’evento.

Anticipazioni a tutto campo dello scenario del futuro di tutti i protagonisti del settore automotive nella trasformazione del business della mobilità in chiave sostenibile con 20 sessioni del Programma Contenuti, più di 60 relatori e oltre 90 realtà presenti in Area Business.

“I macro temi di approfondimento e riflessione della tre giorni veronese sono stati gli elementi cardine di discussione fra Istituzioni, Governo e protagonisti del settore che stanno lavorando insieme.

Parola chiave: “cambiamento, sia sotto il profilo produttivo sia come modello distributivo; la sfida verso la sostenibilità; l’accelerazione del prodotto elettrico; gli asset per una mobilità urbana contemporanea; l’innovazione come driver per portare sul mercato soluzioni diverse; la comunicazione e le opportunità degli strumenti digitali; la gestione dell’usato e del post vendita; il ruolo fondamentale del capitale umano e le relazioni per la spinta verso la crescita; l’intelligenza artificiale a supporto dello sviluppo evolutivo dell’industry.” dichiara Alessandro Dal Bon, Vice Presidente Dealer & Industry Solutions di Quintegia.