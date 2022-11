Auto e ricchezza: la giornata Mondiale del Risparmio 

Iniziamo questo tg parlando della giornata mondiale del risparmio. Istituita nell’ottobre del 1924 con lo scopo di promuovere un uso migliore individuale e sociale della ricchezza. E’ in questa occasione che Autohero, lo shop on line di auto usate, ha stilato le top 5 in fatto di auto usate e ricondizionate da acquistare sotto i 10.000 euro e sono: Fiat Panda – Lancia Ypsilon – Dacia Sandero – Toyota Aygo – Volkswagen Up! Partiamo da questa curiosità per conoscere le novità di prodotto della settimana. Classe A e Classe b ovviamente Mercedes- Bmw X1 e Serie2 Active Tourer top in sicurezza. Hyundai va ad idrogeno e la Ami è in viaggio tra le più belle località della Sicilia.