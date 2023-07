8 milioni di veicoli con gomme pericolose: la ricerca dell’estate di Vacanze Sicure

Sono stati presentati a Roma i risultati dell’indagine Vacanze Sicure 2023, realizzata dalla Polizia Stradale, Assogomma e Federpneus: 8.865 le auto controllate in 6 regioni nel periodo tra maggio e giugno. I compartimenti presi a campione in questa edizione di vacanze sicure sono stati Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Marche e Puglia. Non conformità pneumatici: 18 vetture su 100 che diventano quasi 25 su 100 se si considera anche l’assenza di revisione. Pneumatici lisci: 7 vetture su 100. Pneumatici danneggiati visibilmente: 3 vetture su 100. Pneumatici non omogenei: 8 vetture su 100. Dati alla mano è tempo di viaggi e pause estive quindi un controllo in più è doveroso. Questa la prima notizia. Le altre su: Dodge, Mini, Suzuki, Ferrari, Fiat.