Aventador S Roadster: la nuova belva di Lamborghini

Con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,0 secondi e una velocità massima di 350 km/h, l'Aventador S Roadster pesa solo 50 kg in più rispetto alla versione Coupé.



Il motore V12 da 6,5 litri genera la stessa potenza di 740 CV della Coupé, con una coppia di 690 Nm a 5.500 giri/minuto.



Il cambio leggero a 7 rapporti ISR (Independent Shifting Rod) garantisce una cambiata robotizzata in appena 50 millisecondi, con freni carboceramici di serie.



I cerchi Dione da 20"/21" sono montati su pneumatici Pirelli P Zero sviluppati appositamente per l'Aventador S.