Obbligo gomme da neve: dieci cose da sapere prima di montarle

Scegliere le gomme da neve è importante per la sicurezza. Dal 15 ottobre al 15 novembre c’è tempo per fare il cambio con quelle estive, dopo di che scatterà l’obbligo su tutte quelle strade dove vige un’ordinanza.

Ecco dieci cose che bisogna sapere sui pneumatici invernali.

Come si distinguono i pneumatici invernali?

Per il Codice, perché le gomme siano considerate invernali è necessario che siano dotate della marcatura M+S (Mud+Snow, fango e neve). La presenza del “fiocco di neve” il simbolo di un fiocco di neve racchiuso nel profilo di una montagna, certifica che il pneumatico ha superato specifici test invernali

Quali pneumatici da neve devo montare?

Per sapere quali pneumatici invernali bisogna montare si deve stare attenti a cosa prescrive il libretto di circolazione che riporta e misure dei pneumatici che si possono montare. Le misure delle gomme invernali devono corrispondere a quelle elencate nella carta di circolazione e devono riportare la sigla M+S, inoltre la gomma riporta l’indice di carico che non deve essere diverso dai valori riportati nella carta di circolazione

Le gomme da neve sono soggette al fenomeno dell’acquaplaning?

Le gomme da neve sono soggette al fenomeno dell’acquaplaning? Si’, come le altre gomme sono soggette a questo fenomeno. l’acquaplaning non dipende dalla gomma ma da una serie di fattori primi fra tutti lo spessore dell’acqua sull’asfalto e la velocità: velocità che, in caso di fondo bagnato, va moderata sempre

Bisogna montarle dopo una certa data?

Si’, nelle regioni che, per determinate aree o strade, prevedono l’obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo. le date variano da regione a regione (solitamente dal 15 novembre). per i dettagli consultare il sito della regione desiderata

Si possono montare solo due pneumatici invernali?

Il Codice della strada lo consente, ma per motivi di sicurezza è indispensabile montarli su tutte le ruote

Quali multe sono previste?

Gli automobilisti sorpresi alla guida di veicoli con pneumatici che riportano codici di velocità inferiori a quelli dichiarati sulla carta di circolazione saranno soggetti ad una sanzione amministrativa da 419 a 1.682 euro. Ai trasgressori verrà ritirata anche la carta di circolazione e richiesta la revisione del mezzo.

Le vetture 4×4 devono montare le gomme da neve?

Per il Codice della strada non è sufficiente avere la vettura a trazione integrale, solo i pneumatici invernali (contraddistinti con la marcatura M&S, MS, M-S e M+S) sono equivalenti alle catene omologate e soddisfano dunque l’obbligo di legge.

Gli pneumatici hanno una velocità massima ammissibile?

Si’ ed é scritta tramite parametri proprio nella gomma

Meglio montare gomme da neve rispetto alle catene?

Si’, e tra l’altro non rovinano cerchi e ammortizzatori

Hanno vantaggio le gomme invernali rispetto a quelle estive?

La sicurezza è un fattore fondamentale. Con temperatura sotto i 7 gradi e manto innevato, montare gomme da neve può ridurre lo spazio di frenata anche del 50%. inoltre i pneumatici invernali, specie con temperature rigide, migliorano tenuta di strada e frenata anche in presenza di asfalto bagnato.