Yamaha entra nel mondo e-bike con tre nuovi modelli

Fonte: Ufficio Stampa Yamaha Yamaha presenta le sue tre nuove e-bike.

Yamaha compie un passo importante nel mondo delle e-bike: la Casa giapponese lancia tre nuove bici elettriche nel settore MTB, Gravel e Urban. I modelli sono allestiti con le unità motore della PW Series. I nomi scelti sono Moro 07, Wabash RT, CrossCore RC.

Alla scoperta delle nuove e-bike firmate Yamaha

La nuova Moro 07 rappresenta il modello eMTB premium di Yamaha, azienda che ha deciso di puntare su e-bike e scooter elettrici: una bici concepita per offrire una guida speciale. La Moro 07 si differenzia da altre e-bike per il modo in cui il telaio e l’unità motore sono stati sviluppati come un unico componente, per far sì che ogni parte della bici possa lavorare in armonia.

Yamaha Moro 07 è un modello creato utilizzando la tecnologia Yamaha Racing leader della categoria. L’esclusivo telaio Dual Twin è stato progettato per offrire una rigidità bilanciata, una guida sicura e un’eccellente risposta su ogni tipo di tracciato e superficie.

La Casa nipponica, per la Moro 07, ha utilizzato componenti di qualità superiore come le sospensioni RockShox, i freni Magura MT5 e le gomme Maxxis. L’unità motore PW-X3 offre un’assistenza istantanea appena si inizia a pedalare, in virtù della tecnologia a cadenza zero. La pedalata di oltre 25 km/h è facilitata grazie a uno speciale sistema a ruota libera.

La seconda delle tre nuove e-bike lanciate da Yamaha Casa che nei mesi scorsi ha presentato un nuovo scooter con batterie intercambiabili, si chiama Wabash RT ed è un elegante modello della categoria Gravel, le bici destinate a percorrere principalmente fondi ghiaiosi e strade sterrate. La Wabash RT offre prestazioni eccellenti sull’asfalto e la possibilità di evadere dalla città per esplorare nuovi sentieri di campagna.

Le nuove e-bike Yamaha: Moro 07, Wabash RT e CrossCore RC

Yahama Wabash RT è dotata di un sofisticato sistema di pedalata assistita, unito a un look elegante. Il telaio è caratterizzato da una nuova geometria che offre una guida sicura e confortevole e una leggera maneggevolezza sia sull’asfalto che sulla ghiaia. La sella telescopica offre una regolazione di circa 40 mm per un maggiore comfort sui sentieri.

La Wabash RT presentata da Yamaha ha una coppia di 70 Nm e risulta molto silenziosa grazie all’unità di motore PW-ST. L’esemplare è dotato di una sofisticata tecnologia che fornisce un appropriato livello di assistenza per ogni tipo di guida. L’unità motore della Wabash RT è stata progettata per fornire un’assistenza fluida e naturale all’erogazione di energia.

L’interfaccia A del display della Wabash, inoltre, fornisce informazioni di facile lettura con un display LCD che comprende il tachimetro, l’indicatore della capacità della batteria, l’impostazione della modalità di assistenza, il contachilometri da viaggio, odometro e intervallo.

Fonte: Ufficio Stampa Yamaha

Il terzo modello presentato da Yamaha, Casa giapponese che ha raggiunto un accordo sulle batterie con Honda, Piaggio e KTM, è la CrossCore RC, bici versatile progettata come una e-bike ideale per i ciclisti di tutte le età, ideale anche per andare al lavoro. Questo esemplare è stato concepito per rispondere a qualsiasi esigenza, dagli spostamenti in città alla guida rilassata nel tempo libero, fino ad arrivare agli allenamenti per tenersi in forma.

Al centro della CrossCore RC, come per la Moro 07 e la Wabash, c’è il motore PW-ST, il più venduto di Yamaha e uno dei più silenziosi della sua categoria. La CrossCore RC presenta una trasmissione a catena Shimano SL-M2010-9R con una coppia massima di 70 Nm alimentata da una batteria di 500 Wh.