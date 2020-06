Xiaomi guarda al mondo dell’auto: ecco la prima city-car low cost

editato in: da

La city-car elettrica super tencologica di Xiaomi

Xiaomi, colosso dell’elettronica di consumo, non esclude dal suo business il mondo delle auto e in collaborazione con il piccolo marchio Baojun ha avviato un nuovo progetto per realizzare una city-car elettica. Il risultato finale, mostrato in alcuni video, è la Citycar Baojun E300.

Si tratta di una piccola vettura compatta a cui Xiaomi ha dato il suo contributo soprattutto per la parte tecnologica: connessione e infotainment. Dall’auto si possono controllare le luci di casa, il riscaldamento o si può accedere alle videocamere di sorveglianza.

Le dimensioni della Citycar Baojun E300 sono quelle della classica city-car (2.62 x 1.64 metri) a due posti, anche se la variante E300 Plus risulta più grande e con i più tradizionali 4 posti tradizionali.

Il motore della E300 sviluppa 39 cv con batteria da 16.8 kWh, per un range d’autonomia complessiva di circa 260 km. Nella versione Plus la batteria sale a 31 kWh, con autonomia di 305 km.

Al momento questo veicolo sarà disponibile solo sul mercato cinese: un veicolo piuttosto interessante anche per il suo prezzo, poco sopra gli 8mila euro nella versione due posti.