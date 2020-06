Wow, i nuovi scooter elettrici nati in Lombardia

editato in: da

La startup lombarda fondata nel 2019, WoW! Srl, focalizzata sul settore dei mezzi elettrici a due ruote, ha ripreso la sua attività ora, dopo il blocco imposto dal lockdown a causa del Coronavirus. In autunno vedremo così i primi due modelli della Casa.

Si tratta del Model 4 (L1e) e del Model 6 (L3e), che circoleranno presto sulle strade italiane ed europee. La nuova azienda nel settore della mobilità elettrica made in Italy, ha ottenuto l’omologazione Europea Euro 5 dei due scooter, un ciclomotore e un motociclo, e ha visto confermati i dati tecnici e le performance ottimali rispetto ai competitor diretti.

Diego Gajani, CEO di WoW!, ha precisato: “L’effetto WoW! si è messo ufficialmente in moto. Consumatori, società di scooter sharing e delivery, hanno oggi dei mezzi innovativi e performanti, per soddisfare le aspettative di una mobilità urbana a zero emissioni. Abbiamo deciso di progettare un nuovo prodotto caratterizzato da un design moderno, elegante e originale, in grado di competere con i migliori scooter a benzina in termini di prestazioni, comfort, dimensioni e prezzo”.

I nuovi scooter elettrici prodotti dall’azienda lombarda presentano un look moderno e tecnico, con luci 100% full-LED, dal design originale e posizionamento delle batterie ai lati della seduta posteriore. Sia la versione Model 4, che si può guidare a partire da 14 anni, sia la versione Model 6, dai 16 anni, garantiscono prestazioni elevate e superiori rispetto agli scooter elettrici esistenti e più venduti. Parliamo rispettivamente di 3.9 kW e 4.73 kW di potenza massima. Il motore centrale, non nella ruota posteriore, con trazione a cinghia dentata, consente più potenza e una ottimale distribuzione dei pesi.

Con batterie da 3,0 kWh, l’autonomia è di 106,7 km per il Model 4 e 95,8 km per il Model 6. La velocità massima del Model 4 è limitata per legge a 45 km/h e invece si attesta a 85 km/h per il Model 6. Le 2 batterie agli ioni in litio da 36V (72 V totali), offrono alta autonomia e vantaggi in termini di sicurezza. Sono state inserite esternamente ai lati della sella, nella parte posteriore, e si possono rimuovere solo dopo aver aperto e sollevato la seduta.

Sotto il sedile anteriore c’è il vano che permette di alloggiare due caschi JET, le ruote da 16 pollici donano allo scooter altezza e importanza e un maggiore comfort di guida nei percorsi cittadini. Con un interruttore sul comando del manubrio è attivabile la retromarcia. I due nuovi scooter elettrici di WoW! presentano un sistema in grado di generare energia durante la frenata, in particolare nelle aree urbane è possibile risparmiare fino al 15% di energia.

I nuovi scooter elettrici sono ideati, progettati e costruiti in Italia, precisamente in Lombardia, pensati come soluzioni ideali per la nuova mobilità urbana a zero emissioni in Europa. Il prossimo autunno debutteranno in Italia, Francia, Spagna, Germania, Olanda e Belgio. I prezzi di vendita al pubblico sono stati fissati, per tutto il territorio europeo, a 3.750 euro per il Model 4 e a 4.790 euro per il Model 6. Non ci resta che attenderne il lancio.