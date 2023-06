Volvo EX30, le prime immagini del nuovo SUV

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Un vero e proprio sodalizio della mobilità a basso impatto ambientale, quello tra la nuova Volvo EX30 e Milano Portanuova, il luogo scelto dall’azienda per il reveal ufficiale della sua nuova creatura elettrica, pronta a conquistare il mercato.

Un global reveal molto significativo, che stabilisce una connessione importante tra il significato del nuovo SUV compatto completamente elettrico di Volvo, che la Casa ha pensato e concepito per garantire le emissioni di carbonio più basse di qualsiasi altra vettura Volvo realizzata finora, e la valenza del luogo che ne ha ospitato l’anteprima mondiale.

Milano Portanuova infatti è il primo quartiere al mondo con doppia certificazione di sostenibilità: Volvo non poteva scegliere miglior location per il global reveal di un modello così ecologico, un quartiere del capoluogo lombardo in grado di attrarre iniziative di innovazione sostenibile a livello internazionale.

La nuova Volvo EX30 rappresenta un’eccellenza per la Casa in termini di mobilità sostenibile. Volvo non si è limitata a produrre una vettura elettrica senza emissioni, ma ha anche pensato di intervenire sulle emissioni nell’intero ciclo di produzione e di vita dell’auto, la sua impronta di carbonio complessiva su 200.000 km di guida è stata contenuta a meno di 30 tonnellate, una riduzione pari al 25% rispetto a C40 (listino prezzi) e alla prima vettura a zero emissioni XC40 full electric.

Il merito di un risultato così significativo non va solo all’elettrificazione dell’auto, ma anche all’attenzione messa nelle fasi produttive, nell’approvvigionamento di materie prime e nella catena di fornitura, che deve rispettare rigorosi standard di sostenibilità. Sono stati utilizzati materiali riciclati per la produzione di interni ed esterni dell’auto, e oltretutto la nuova Volvo EX30 sarà costruita in uno stabilimento alimentato in larga misura da energia neutrale per il clima.

Anche il quartiere di Portanuova costituisce un’eccellenza di urbanismo avanzato sostenibile. Si tratta infatti del primo progetto al mondo di riqualificazione urbana a ottenere il prestigioso doppio riconoscimento LEED e WELL for Community da parte dell’US Green Building Council e dell’International WELL Building Institute (IWBI).

COIMA ha sviluppato nel quartiere milanese un ambiente urbano che consente una costante interazione tra natura e architettura. Dal 2019, grazie a un’innovativa partnership pubblico-privato con il Comune di Milano e COIMA, e con il sostegno fin dalla sua apertura di Volvo Car Italia in qualità di Park Ambassador, la Fondazione è responsabile della gestione, della sicurezza, della manutenzione e del programma culturale del parco pubblico BAM – Biblioteca degli Alberi Milano. Inoltre, in Portanuova COIMA ha attivato un innovativo progetto di selezione dei tenant retail basato sulla valutazione e misurazione delle rispettive performance ambientali e sociali, che rafforza la natura sostenibile del quartiere.

Volvo Car Italia e COIMA stanno collaborando da tempo sul fronte della mobilità sostenibile, come dimostrano due importanti progetti che mirano alla decarbonizzazione del Distretto di Portanuova: l’installazione della prima stazione di ricarica elettrica veloce di Milano (2021) e il servizio di mobilità elettrica ELEC3City (2022).

Volvo vuole ridurre le emissioni di CO2

Volvo Car Italia segue un percorso che mira a una strategia di sostenibilità basata sull’elettrificazione e sull’abbattimento delle emissioni di CO2 lungo l’intera filiera di vita dell’auto e nella catena dei fornitori. Un elemento chiave è costituito dall’azzeramento delle emissioni allo scarico delle auto in virtù dell’elettrificazione, come dimostrano i dati annunciati con il lancio della nuova EX30 full electric.

Volvo ha come grande obiettivo quello di diventare un produttore di auto completamente elettriche entro il 2030 e prevede di lanciare un’intera nuova gamma di modelli a zero emissioni nei prossimi anni.

La Casa vuole diminuire l’impronta di carbonio del ciclo di vita di un’auto del 40% tra il 2018 e il 2025, anche realizzando una riduzione del 25% delle emissioni nella sua catena di fornitori entro il 2025. Per questo intende favorire e incentivare l’utilizzo di energia pulita proveniente da fonti rinnovabili e aspira a diventare un’azienda a impatto neutro sul clima entro il 2040.