Volkswagen mostra la nuova elettrica della famiglia ID

Volkswagen presenta la sua nuova berlina elettrica ID.7, il primo modello a zero emissioni del brand per il segmento medio superiore, che si pone ai vertici per efficienza. Oltre a una nuova generazione di propulsori, l’aerodinamica sofisticata contribuisce all’estesa autonomia della ID.7.

I test in galleria del vento

Con berline come la ID.7, la forma del corpo vettura conta per circa il 50% del valore CX. Le ruote e gli pneumatici influenzano circa il 30%, il sottoscocca il 10% e altrettanto le aperture funzionali da cui fluisce l’aria verso i radiatori nella parte anteriore dell’auto.

La nuova ID.7 apparsa per la prima volta al pubblico a gennaio è il modello della famiglia ID più aerodinamico mai realizzato finora, e lo si vede dal primo sguardo, si nota immediatamente la silhouette del veicolo, lungo quasi cinque metri. Il designer Volkswagen Daniel Scharfschwerdt ha dichiarato: “Durante la progettazione della ID.7, c’è stata una maggiore attenzione all’aerodinamica rispetto a praticamente qualsiasi altro modello. Questo può essere visto nella parte anteriore bassa, nella transizione fluida nel cofano e nel parabrezza inclinato. Anche la forma del tetto simile a una coupé e la parte posteriore affusolata sono progettate per prestazioni aerodinamiche ideali”.

Stephan Lansmann, ingegnere di progetto responsabile dell’aerodinamica ID.7: “Ci impegniamo per soluzioni ideali in un processo iterativo, che include una consultazione regolare tra i reparti sviluppo e design. Ci sono molti piccoli passi che alla fine pagano. All’interno di questo processo, numerose simulazioni al computer per il calcolo del flusso sono integrate da test in galleria del vento”.

I pregi della ID.7

Il sottoscocca quasi completamente chiuso è uno dei punti di forza dell’aerodinamica dell’auto che stavamo aspettando, insieme ai nuovi spoiler sulle ruote anteriori che guidano l’aria lungo le ruote sotto il veicolo con una turbolenza minima.

Le aperture dette air curtains ai lati del paraurti anteriore dirigono l’aria intorno alla parte anteriore del veicolo con perdite minime. I sottoporta laterali svasati impediscono all’aria di fluire nell’area del sottoscocca e proteggono gli pneumatici posteriori dall’aria che scorre su di essi. Inoltre, piccoli spoiler ed elementi della carrozzeria guidano il flusso d’aria al sottoscocca.

Come ha spiegato Lansmann: “Sui veicoli elettrici, le ruote contribuiscono maggiormente alla buona aerodinamica, e quindi ci siamo concentrati su di esse in particolare. Durante la progettazione dei cerchi, l’attenzione principale era rivolta all’aerodinamica, che dovevamo anche adattare ai requisiti di raffreddamento dei freni. I cerchi risultanti sono più chiusi e quindi hanno proprietà aerodinamiche particolarmente buone”.

All’inizio tutto l’impegno è rivolto alle simulazioni al computer. “Il lavoro si svolge solo virtualmente nel primo anno di sviluppo, con aggiornamenti circa ogni due settimane”, dichiara Lansmann. Il team di design fornisce dati CAD (Computer-Aided Design) e migliaia di processori calcolano i valori del flusso d’aria, anche per differenti dettagli della vettura, in questo caso la ID.7, come gli specchietti aerodinamici o ancora le maniglie delle portiere incassate a filo.

Come ha dichiarato l’esperto, si passa ai test nella galleria del vento “solo quando il design è stabile. Questo può richiedere un buon anno e mezzo dall’inizio dello sviluppo”.

Volkswagen ha usato dei modelli in argilla a grandezza naturale della ID.7 nella galleria del vento, mentre tutte le scoperte vengono implementate sul modello utilizzando una fresa con precisione millimetrica. Usando dei componenti prototipo realizzati con la stampante 3D, il team di Stephan Lansmann ha testato tante varianti.

Un processo che ha permesso al team di ingegneri di ottimizzare le sezioni superiori e inferiori dell’alloggiamento dello specchio e la base dello specchio per ottenere un coefficiente di resistenza inferiore con eccellenti proprietà aerodinamiche. Il risultato è il miglior coefficiente di resistenza aerodinamica dell’intera gamma Volkswagen ID. 100% elettrica.