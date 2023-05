Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen con Alessandro Borghese in 4 Ristoranti

È uno dei van più conosciuti in Italia, quello capace di “confermare o ribaltare il risultato” al suo arrivo alla meta finale, una vettura che accoglie quattro ristoratori e il famosissimo chef Alessandro Borghese. E da oggi non solo porterà la firma Volkswagen, ma sarà anche elettrico. Parliamo del nuovo ID. Buzz che sarà Mobility Official Partner dello show “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, la trasmissione di Sky Original realizzata da Banijay Italia.

Una partnership importantissima per il Gruppo tedesco che fornirà la vettura a uno degli show più visti dagli italiani, un van che porta alla scoperta del territorio e delle tradizioni in modo sostenibile.

ID. Buzz sbarca in TV

Nella trasmissione “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” l’attenzione è sempre rapita da location, menu, servizio e conto, ma ora c’è anche una voce in più da prendere in considerazione, ovvero il mezzo che accompagna i ristoratori. Attenzione, non sarà oggetto di voto, ma essere accompagnati da un van comodo e all’avanguardia come ID. Buzz di Volkswagen sarà di certo un piacere in più all’interno della trasmissione.

Parliamo di un furgoncino iconico che ha fatto la storia del marchio, ma rivisto e riproposto negli scorsi mesi in versione elettrica. Tradizione e innovazione sono il filo conduttore che lega il van al programma televisivo, perché come i ristoratori che si propongono nello show, anche ID. Buzz è testimone della storia e di dove Volkswagen vuole arrivare.

Il design visionario di questo van dalle dimensioni compatte, offre un ampio open space da sfruttare nella quotidianità e un abitacolo in parte realizzato con materiali sostenibili, ma anche e soprattutto tecnologie innovative. Il veicolo 100% elettrico a zero emissioni locali monta una batteria da 77 kWh e una potenza massima pari a 150 kW/240 CV.

Lungo 4 metri e 70 centimetri, ID. Buzz ha portato sul mercato uno stile di guida all’avanguardia, specchio di una nuova era automobilistica, ma anche un nuovo pensiero per la Casa di Hannover: pace, tranquillità e sicurezza. Sì, perché a bordo del nuovo van del Gruppo sembra quasi di non essere in viaggio.

Un van moderno e di successo

Il debutto in TV, però, non è di certo l’unico traguardo raggiunto da ID. Buzz. Mentre Volkswagen lancia in anteprima la sua berlina sportiva ID.7 GTX, il van continua a confermarsi sul mercato dove ha riscosso tanto successo dal suo debutto nei mesi scorsi.

Vincitore del prestigioso premio di settore “International Van Of the Year 2023”, ID. Buzz è stato concepito come veicolo commerciale completamente elettrico in grado di rispondere perfettamente alle sfide del lavoro quotidiano. È stato infatti scelto da tanti acquirenti per l’offerta completamente elettrica, vano di carico capiente e idoneità ai lunghi viaggi. Insomma, un furgoncino elettrico pensato per le sfide di tutti i giorni, da vivere con la famiglia, gli amici e nel lavoro.

E Alessandro Borghese e i ristoratori protagonisti del suo programma potranno godersi ogni centimetro a bordo di questo van tra i più moderni della sua categoria, ma soprattutto sicurissimo grazie a sistemi come il Car2X, il Front Assist, il riconoscimento della segnaletica stradale e l’assistente di mantenimento corsia Lane Assist che hanno permesso all’ID. Buzz di aggiudicarsi le 5 stelle dei test Euro NCAP.