Walkcar, il veicolo elettrico da città grande come un Pc portatile

La nuova mobilità urbana sarà sempre più smart e questa tendenza ci arriva anche dal Giappone dove sono partite le prevendite del Walkcar di Cocoa Motors. Si tratta di un mezzo a metà fra uno skateboard e un hoverboard elettrico delle dimensioni di un PC portatile, presentato nel 2015 e ora giunto sul mercato del Sol Levante-

Pesa poco meno di 3kg e può raggiungere i 16 km/h . Il suo punto debole è certamente l’autonomia dato che è solamente di 5 chilometri per ricarica.

Il walkcar dispone di quattro ruote, di cui solo quelle anteriori alimentate da batteria, come uno skateboard, ma funziona come un hoverboard: alla guida del mezzo per sterzare è necessario inclinare il peso del corpo a destra o sinistra, mentre per accelerare e frenare, in avanti o indietro.

Walkcar ha il vantaggio di essere tascabile: le sue ridotte dimensioni (33 centimetri) consentono infatti di riporlo in un qualsiasi zaino.