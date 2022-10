Il primo Taxi elettrico in formula noleggio: nasce Etioca ”Miner”

A soli due mesi dalla presentazione del “Modello di Stile” è stato svelato il PRIMO PROTOTIPO di veicolo viaggiante ETIOCA TAXI denominato “MINER” studiato e costruito nelle officine Coggiola. E’ un rivoluzionario taxi elettrico multiservizio, dal design futuristico orientato a interpretare i processi di mobilità sostenibile. ETIOCA TAXI “MINER” si rivolge a una nuova generazione di imprenditori tassisti che non devono più acquistare l’auto ma ottenerla in uso da ETIOCA, i conducenti possono disporre del mezzo e di tutti i servizi a 0,99 € cent/Km, costo medio europeo per Km.

L’ ECOSISTEMA ETIOCA

Il modello di business Etioca ideato sin dal 2015 dal suo fondatore israeliano e attuale Ceo di Etioca MARK ISHAKOV è un Ecosistema unico di veicoli elettrici dotati di una gamma completa di servizi che creano flusso monetario per supportare l’evoluzione della mobilità per il benessere e l’educazione delle generazioni future.

Il DESIGN

La straordinaria esperienza di competenze di GIORGETTO GIUGIARO, designer del Secolo, insieme a FABRIZIO GIUGIARO, con oltre 30 anni nel car design, sarà a disposizione del mondo ETIOCA offrendo il loro know how e la loro straordinaria competenza nello sviluppo di una nuova architettura di mobilità, partendo dal concept già realizzato da Etioca. Insieme intendono creare uno specifico centro di R&D in grado di sviluppare il design fino alla sua messa in produzione.

Il POLO INDUSTRIALE ETIOCA

Il Polo Industriale è composto da diversi stabilimenti per la produzione dei propri mezzi e per quelli richiesti da aziende partner o clienti. Etioca “Miner” sarà il primo nato della generazione “ANNA”, una piattaforma basata su un’architettura modulare che consente diverse configurazioni del veicolo. Nel prossimo futuro “Anna” darà vita a una nuova gamma di veicoli di servizio: taxi, mezzi di lavoro, navetta scolastica, mezzi di emergenza, sicurezza (vigili del fuoco e polizia) e mezzi di difesa. Il Polo Industriale Etioca sorgerà in diverse sedi e prevede uno stabilimento pilota (nei prossimi mesi ci sarà la scelta definitiva), un impianto di assemblaggio, uno stabilimento di produzione, una Giga Factory intorno alla quale sorgeranno anche gli stabilimenti dei fornitori.

I SERVIZI

L’Ecosistema Etioca è composto anche da una gamma completa per migliorare le esperienze di viaggio dei conducenti e dei passeggeri: stazioni di ricarica elettrica (battery swap), stazioni di autolavaggio, vendita di cibo e bevande a bordo, assistenza post vendita.

L’UTENTE

L’utente è collegato costantemente con un’APP ETIOCA dedicata, altamente tecnologica, che consente ai passeggeri di prenotare viaggi a corto e lungo raggio. L’APP ETIOCA informa i conducenti sulle prenotazioni e consente loro di supervisionare il flusso di lavoro. Uno strumento che permette ai tassisti di concentrarsi sul proprio lavoro senza altri stress e di fare più viaggi possibili al giorno. I conducenti di ETIOCA, con i ricavi delle corse, dei servizi di bordo e dei pannelli pubblicitari, possono aumentare il loro giro d’affari.

FINTECH

La piattaforma finanziaria dell’Ecosistema Etioca è denominata ETIOCA FINTECH per un’economia circolare e sostenibile con una licenza Inglese DLT che consente tra i vari servizi finanziari, il processo di mining di criptovalute ETIOCA. La moneta ETIOCA è generata da ogni km realmente percorso su strada.

PRE ORDINI

Entro la fine del 2024 saranno in circolazione i primi 10.000 ETIOCA Taxi. La produzione annua nel 2025 sarà di 45.000 unità e raggiungerà le 100.000 unità all’anno nel 2027 con un investimento iniziale di 400 milioni di dollari per raggiungere 1,2 miliardi di dollari nei prossimi 3 anni. Sono in discussione 90.000 PRE ORDINI in Italia, Israele, Lettonia e per accelerare i tempi di produzione è in fase avanzata di negoziazione un accordo con un partner strategico italiano per l’utilizzo di un impianto produttivo. Il modulo di preordine è disponibile sul sito Etioca. I tassisti possono effettuare la loro iscrizione con una semplice transazione di 100€. Tale importo consente di gestire la fattibilità dell’ordine e verrà restituito ai futuri conducenti sulla carta di debito Etioca, lo stesso giorno della consegna del veicolo a partire dal 2024.