Fiat Topolino: dimensioni e prezzo

Non sono passate nemmeno due settimane da quando Fiat ha svelato il nome e la prima immagine della Topolino, la sua nuova soluzione di mobilità urbana sostenibile. L’auto arriva sul mercato come quadriciclo completamente, pronto a contribuire all’espansione della mobilità a zero emissioni in città e a portare sul mercato una versione accessibile e 100% elettrica che racchiude tutta la “coolness” della Fiat 500.

Un nome che ha fatto la storia

Il nome Topolino è ben conosciuto ed evocativo, ha aperto la via della mobilità urbana e richiama subito alla mente la prima Fiat 500, la vera icona torinese, che ha rivoluzionato il concetto di auto. Prodotta dal brand italiano dal 1936 al 1955, la Fiat 500, comunemente nota come Topolino appunto, per la sua forma e le sue dimensioni, ha letteralmente inventato l’idea di mobilità per le persone.

Spirito italiano e dolcevita: è quello che vediamo anche oggi nella nuova Topolino, una micro vettura che porta nelle strade di città gioia, ottimismo e divertimento, una vettura che ispira immediatamente un sorriso. Il nuovo quadriciclo è un oggetto di mobilità elettrica pensato per un vasto pubblico, compresi i clienti più giovani, le famiglie e gli amanti della città.

L’auto adatta alla città

La nuova Fiat Topolino è stata pensata per essere perfettamente adatta alla città e alle persone che sono in cerca di una soluzione di mobilità sostenibile. Si tratta di una vettura che dimostra l’impegno di Fiat di fornire ai clienti delle nuove vetture in grado di entrare nel settore della mobilità urbana sostenibile e accessibili a tutti.

Il quadriciclo di piccole dimensioni elettrico avrà un prezzo alla portata di molti, è rivolto anche alle giovani generazioni, e non è solo un dispositivo utile per rallegrare e rendere più semplice ed ecologica la mobilità urbana. Si tratta di una vettura dal design affascinante e adatto a tutte le generazioni che – Stellantis è certa – farà innamorare nuovamente i giovani delle auto.

Non è tutto, perché sarà importante anche il ruolo che la nuova Topolino svolgerà nella promozione della mobilità elettrica nelle città e nella creazione di una soluzione di mobilità personale per l’intera famiglia.

Il lancio

Il lancio della nuova Topolino è imminente, l’auto segna un ulteriore passo nella spinta del brand verso l’elettrificazione ed è perfettamente in linea con la visione di Fiat di “It’s only green when it’s green for all”. La Casa lavora costantemente per promuovere e ripensare a un nuovo modo di guidare nelle città e per rendere la mobilità urbana ancora più sostenibile e accessibile a tutti; in questo contesto la nuova Topolino, con il suo design accattivante, sarà il veicolo perfetto.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Le dimensioni

La base tecnica della nuova Fiat Topolino, e lo notiamo al primo sguardo, è ereditata dalla Citroën Ami; le dimensioni del veicolo sono estremamente compatte. I dettagli tecnici del nuovo quadriciclo elettrico non sono stati diffusi ancora ufficialmente da Fiat, ma sappiamo che le misure della Ami sono 1.52 metri di altezza, 1.39 di larghezza e 2.40 metri di lunghezza, le dimensioni della Topolino non si discosteranno di molto.

I prezzi di listino

Sul prezzo di listino della Fiat Topolino la Casa non si è ancora espressa, come non sappiamo quali saranno le modalità di acquisto e quando avverranno le consegne. Secondo le indiscrezioni che circolano sul web però il quadriciclo elettrico torinese potrebbe arrivare già durante l’estate, a un prezzo che potrebbe essere leggermente superiore a quello della Ami, di 8.000 euro.